Valanga Rigopiano: il suono delle trombe a Penne rievoca la tragedia (Di sabato 18 gennaio 2020) Alle 16.49, l’ora esatta in cui una Valanga travolse e distrusse l’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), uccidendo 29 persone, il suono delle trombe, seguito da un momento musicale, ha rievocato la tragedia durante la cerimonia organizzata in occasione del terzo anniversario al palazzetto dello sport di Penne, che tre anni fa fu la sede operativa dei soccorsi. Alla stessa ora, è stato scoperto un pannello gigante raffigurante i volti delle 29 vittime. Presenti, oltre ai parenti delle vittime e ad alcuni dei superstiti, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, il prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata, l’ex vicepresidente del Csm e consigliere regionale Giovanni Legnini. Partecipano anche esponenti politici regionali e locali, rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui il questore di Pescara ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

