“Vai a ca***!”. GF Vip, volano gli insulti in diretta: scontro di fuoco con Antonella Elia. Che non gliele manda a dire (Di sabato 18 gennaio 2020) Nuovo litigio in casa del Grande Fratello. Per questa nuova edizione, Alfonso Signorini ha previsto un convivenza davvero difficile: i coinquilini della casa più spiata d’Italia hanno sicuramente animi che tendono ad accendersi facilmente. E poi diciamolo, non perdono occasione per scontrarsi e darsi addosso, utilizzando molto spesso linguaggi che sicuramente non rientrano nei gusti e costumi del gentile e raffinato conduttore. Cosa sarà successo questa volta? Eccole, pronte al duello. Antonella Elia e Fernanda Lessa si sfidano a suon di parolacce e urla. Una vera e propria rissa quella scoppiata nella casa dell Grande Fratello Vip. I toni non sembrano sposarsi bene con l’eleganza delle due donne, ma a quanto pare per permettere che il linguaggio non incontrasse misura e controllo, evidentemente, è accaduto qualcosa di veramente grave. Puntata ad altissima tensione ieri ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

