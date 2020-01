Va al ristorante, ordina e pranza, dopo cinque giorni rimane paralizzato (Di sabato 18 gennaio 2020) Una vicenda spaventosa quella accaduta ad un uomo, Richard Jackson che ha 39 anni. Richard era a Londra per lavoro e per alcuni giorni ha soggiornato lì. Ha pertanto pranzato in diversi ristoranti. Durante uno di questi pranzi ha mangiato del pollo che non era molto cotto, anzi era quasi crudo ma Richard non si è posto alcun problema e lo ha mangiato lo stesso. L’uomo, dopo averlo mangiato ha trascorso qualche giorno normalmente ma poi ha iniziato ad avere diversi problemi gastrointestinali. Verso il quinto giorno Richard ha iniziato ad avere problemi a muovere gli arti fino a quando, gradualmente è rimasto paralizzato dal collo in giù fino ad avere anche problemi a deglutire. Richard si è fatto ricoverare in una clinica specializzata ma questo non ha potuto evitare i grossi problemi di salute. In clinica lo hanno curato e ora che sta finalmente bene ha ... Leggi la notizia su baritalianews

