USA, strage in casa a Salt Lake City: uccise quattro persone della stessa famiglia (Di sabato 18 gennaio 2020) quattro persone sono state uccise e una quinta è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un'abitazione a Grantsville, alle porte di Salt Lake City, capitale dello Utah. Un sospetto è stato fermato. La polizia è arrivata sul posto e ha trovato i quattro corpi ormai senza vita. Nel 2019 negli Stati Uniti sono state compiute 41 stragi. Leggi la notizia su fanpage

Yogaolic : RT @RaiNews: Le vittime e l'assassino sono imparentati #strage #Utah #SaltLakeCity - PachaCocha : RT @RaiNews: Le vittime e l'assassino sono imparentati #strage #Utah #SaltLakeCity - Trecy_Dx : RT @RaiNews: Le vittime e l'assassino sono imparentati #strage #Utah #SaltLakeCity -