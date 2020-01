Usa, nuova brigata di addestramento nel Pacifico (Di sabato 18 gennaio 2020) Per aumentare la presenza nella zona del Pacifico e rafforzare la partnership con i Paesi dell’area, gli Stati Uniti nel corso del 2021 invieranno nella regione una delle nuove brigate di Security Force Assistance (Sfab). Ad annunciarlo è stato il segretario dell’Esercito Ryan McCarthy che, come riporta Defense News, ha spiegato che la brigata sarà inviata nel Pacifico per essere impiegata principalmente nell’addestramento delle truppe, ma anche per continuare nello sviluppo e nella sperimentazione della dottrina delle operazioni multidominio. Dispiegamento in Giappone? Non solo però, perché l’Sfab sarà impiegata anche per addestrare, assistere e accompagnare in teatro operativo le forze armate dei Paesi alleati e partner, così da aumentare l’interoperabilità e le capacità militari. La mossa del Pentagono, però, è legata a doppio filo alle necessità politiche, perché l’invio ... Leggi la notizia su it.insideover

