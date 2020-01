USA, 14enne drogata, rapita e stuprata: la polizia la localizza grazie a Snapchat (Di sabato 18 gennaio 2020) Una ragazza di 14 anni che era stata drogata e sequestrata è stata localizzata e tratta in salvo dalla polizia a San Jose, nel nord della California, grazie all'applicazione Snapchat che aveva installato sul suo telefono. Gli agenti hanno spiegato che "la vittima aveva usato il suo account Snapchat per notificare agli amici che era stata rapita e non sapeva dove si trovava". Leggi la notizia su fanpage

