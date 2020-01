Un’altra persona investita nel Sannio: 70enne trasportato al “Rummo” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Giornata nera per la viabilità sannita. Dopo la donna investita questo pomeriggio in contrada San Vito a Benevento, si registra in serata un altro incidente della medesima natura. A San Giorgio del Sannio, un 70enne è stato investito da una Fiat Punto, alla cui guida c’era un uomo di 51 anni. L’episodio è avvenuto in via Rostagno e sul posto, oltre agli operatori del 118, sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Il 70enne, nella caduta, ha infranto il parabrezza dell’automobile e quando è stato soccorso lamentava dolori a una spalla e aveva una caviglia fratturata. L’uomo è stato trasportato all’ospedale “Rummo” di Benevento in codice giallo. L'articolo Un’altra persona investita nel Sannio: 70enne trasportato al “Rummo” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

