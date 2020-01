Una Vita: anticipazioni trame nuova settimana, 19-24 gennaio 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) anticipazioni Una Vita, trame 19-24 gennaio: Lucia ha dei dubbi su Samuel Nelle prossime puntate di Una Vita, Samuel spinto da Batan chiederà di nuovo a Lucia di sposarlo. La ragazza prenderà del tempo e l’Alday sembrerà molto comprensivo con lei, anche se si renderà presto conto che dietro la decisione della ragazza potrebbe nascondersi Telmo. Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, Celia inizierà a credere che Lucia sia innamorata di un altro uomo e anche Ursula capirà i sentimenti di Padre Telmo. La Dicenta raccomanderà il parroco di essere prudente per non finire in pasto ai pettegolezzi di paese. Negli episodi dal 19 al 24 gennaio di Una Vita Samuel deciderà di affrontare a viso aperto Padre Telmo e lo accuserà di provare dei sentimenti peccaminosi nei confronti di Lucia. Intanto Servate a Una Vita apprenderà che a Cuba, dove si trova la moglie, un uragano ha ... Leggi la notizia su lanostratv

welikeduel : 'Non mi candido, ma continuo a far politica più forte di prima. Solo l'uguaglianza potrà farci vivere una vita degn… - NetflixIT : Lunga vita alla regina! (dell'inferno). La terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina arriva tra una setti… - RaiTre : 'Ditemi perché se la mucca fa muuu il merlo non fa meee La nostra vita è una sciarada, sulle prime sembra xxxxyx, e… -