Una Vita anticipazioni spagnole: Samuel in ospedale, è grave (Di sabato 18 gennaio 2020) Nuovi colpi di scena nelle puntate spagnole di Una Vita. Come raccontano le anticipazioni della soap opera, Samuel Alday verrà ferito gravemente da un colpo di pistola. Sarà uno dei suoi strozzini a fermare la fuga disperata dell'uomo da Acacias, in compagnia della moglie Genoveva. Le condizioni dell'Alday appariranno sin da subito molto gravi. Una Vita anticipazioni: Christopher spara a Samuel Nelle puntate iberiche della telenovela firmata Aurora Guerra, Christopher ruscirà ad intercettare Samuel e Genoveva prima che fuggano dal quartierino con i soldi rubati nel negozio di Lolita ed Antonito. Il malfattore sparerà all'Alday, che cadrà a terra esanime. Cristhopher alla polizia, mentre la disperata Genoveva raggiungerà il marito trasportato con urgenza in ospedale. La donna non vorrà che nessuno si avvicini a loro. Nel frattempo, Méndez indagherà sul responsabile ...

