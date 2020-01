Un rimedio ‘estremo’ per combattere il suo male, Gascoigne rivela: “Ecco cosa mi hanno cucito nello stomaco” (Di sabato 18 gennaio 2020) Una vita al limite e piena di vizi. Il classico talento che ha preferito rimanere incompiuto, anziché diventare ‘grande’, per via di un modo di vivere ‘sregolato’, folle, trasgressivo. Paul ‘Gazza’ Gascoigne, comunque, è stato capace di mettere d’accordo tanti perché in campo sapeva “parlare”. Lazio non fermarti, così sei bellissima! Immobile show, la Samp non ci capisce più niente: le pagelle Ma il suo vizio più grande, fuori dal rettangolo verde, è sempre stato l’alcolismo. L’ex Lazio sta provando a combatterlo, forse ha trovato la soluzione. Il suo rimedio però, oltre che molto costoso, è ‘estremo’, come la sua vita. Diciamo particolare, strano, ma magari efficace. E’ lui stesso a confessarlo in un’intervista al Daily Mirror. “Sono stato in Australia e ho speso 20 mila euro, viaggio ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

