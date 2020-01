Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 31 gennaio: Serena incontra Leonardo (Di sabato 18 gennaio 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio. Leonardo torna e scatena la gelosia di Filippo avvicinandosi a Serena. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 27 al 31 gennaio. In queste puntate vedremo Filippo e Serena ancora alle prese con i loro problemi di coppia, dopo quello che è successo nelle settimane precedenti. A peggiorare la situazione c’è il ritorno di Leonardo che scatena la gelosia di Filippo quando decide di avvicinarsi a Serena. Angela è ancora alle prese con i problemi a scuola della figlia Bianca, decide quindi di provare a risolverli andando a parlare con il preside. Vediamo ora le anticipazioni più nel dettaglio. La situazione tra Filippo e Serena non si risolverà. Il giovane Ferri proverà a riconquistare sua moglie facendo una sorpresa alla sua famiglia, ma i suoi intenti non andranno a buon ... Leggi la notizia su 2anews

oneverystreet_ : #Barenghi vs Cicchitto 'un posto al sole l'hai sempre avuto' #omnibusla7 - infoitcultura : Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: Serena tra Leonardo e Filippo - infoitcultura : Un posto al sole spoiler 20 gennaio 2020: Otello lascia Palazzo Palladini -