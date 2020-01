Umberto Tozzi, trovata morta l’ex moglie: non era rientrata al lavoro dopo le feste (Di sabato 18 gennaio 2020) All’Educandato Uccellis di Udine, dove lavorava, si erano preoccupati, perché da giorni non la vedevano. Serafina Scialò, 63 anni, ex compagna di Umberto Tozzi, dal quale ha avuto un figlio, è stata invece trovata morta. A riportare la notizia ‘Il Messaggero Veneto’. Il cadavere della donna, classe 1956, è stato rinvenuto venerdì pomeriggio, 17 gennaio 2020, all’interno del suo appartamento di via Percoto. Nella città era molto conosciuta: a segnalarne la scomparsa uno dei responsabili dell’Educandato Uccellis, che ha chiesto l’intervento delle forze dell’Ordine. Non rientra a lavoro dopo le feste, trovata morta l’ex compagna di Umberto Tozzi Come scrive ‘Il Friuli’, Serafina Scialò, 63 anni, non si presentava al lavoro da qualche giorno. Per questa ragione era scattato l’allarme. La donna, che è stata a lungo compagna di ... Leggi la notizia su urbanpost

