Ultraleggero si schianta nella piazza di un paese dell’Astigiano: morto il pilota (Di sabato 18 gennaio 2020) Un aereo Ultraleggero è precipitato oggi nel Monferrato, schiantandosi sulla piazza centrale di Moncalvo (Asti). Inutili i soccorsi del 118 di Alessandria e dei Vigili del fuoco: il pilota è morto per le gravissime lesioni riportate nell’impatto al suolo. L’uomo si chiamava Lino Frigo, era un ferroviere in pensione di 71 anni e abitava a Moncalvo. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente nella piazza che è in parte adibita a parcheggio.L'articolo Ultraleggero si schianta nella piazza di un paese dell’Astigiano: morto il pilota Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

