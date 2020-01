Ugolini (Sky): Napoli-Fiorentina, Luperto gioca a sinistra (Di sabato 18 gennaio 2020) Prima di ritorno per Napoli-Fiorentina che si affrontarono nella prima di stagione con un campionato che si presentava diverso da quello che è stato per il Napoli. L’inviato di Sky Massimo Ugolini ha parlato della gara che sta per iniziare al San Paolo «Ieri si espresso in maniera chiara Gattuso in conferenza parlando di partita fondamentale, Il Napoli cerca la svolta, la prima vittoria del campionato al San Paolo. Di fronte ci sarà Iachini che cerca continuità. Ci sono i prossimi 90 minuti che diranno cosa succederà. Novità sostanziale in formazione sulla posizione degli interpreti. gioca Luperto per le emergenze, ma gioca proprio a sinistra» L'articolo Ugolini (Sky): Napoli-Fiorentina, Luperto gioca a sinistra ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

