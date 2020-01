U&D, Anna Munafò novella sposa: «Una storia folle, perfetta, che ci ha sorpresi, spiazzati e stravolti» (Di sabato 18 gennaio 2020) Ex aspirante Miss Italia 2005 ed ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munafò, sposa novella, a circa un mese dal matrimonio si è raccontata al noto magazine della trasmissione televisiva che le ha dato notorietà. Nozze lampo quelle con Giuseppe, un ragazzo di Milazzo che Anna conosce sin da piccolina anche se – dice – “Non ci siamo mai frequentati o parlati”. Tornata nella città d’origine – dove sta per aprire un negozio tutto suo – dopo aver vissuto parecchi anni a Roma, la Munafò ha raccontato al settimanale com’è scoccata la scintilla con l’ormai marito. Anna Munafò sposa Giuseppe e racconta com’è nato tutto «Ci siamo incontrati questa estate, – ha riferito l’ex tronista – i miei amici hanno organizzato una serata insieme ai suoi amici, incontrandoci quella sera abbiamo forse parlato par la prima volta. Qualche giorno dopo mi scrive». Usando una scusa ... Leggi la notizia su urbanpost

juventusfc : La sfida di calcio-tennis oggi al JTC ??? Spoiler alert: include un canestro di Coccolo ?? ??… - GoldenKnights : did u know 'Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo' is a grammatically correct sentence - DossehLaFamine : L O $ $ U R € -