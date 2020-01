Uccise il suocero | l’anziano abusò di sua figlia | condannato (Di sabato 18 gennaio 2020) Un uomo Uccise il suocero che abusò della sua nipotina. Arriva una condanna per lui e per il complice che lo ha aiutato a compiere il delitto, i fatti. Uccise il suocero perché quest’ultimo abusò della figlioletta. Ora è arrivata per lui una condanna a 20 anni di carcere, con una pena di 18 affibbiata … L'articolo Uccise il suocero l’anziano abusò di sua figlia condannato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

