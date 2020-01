Tutti pazzi di Pago e Miriana Trevisan: i fans del GF VIP 4 fanno il tifo per un ritorno di fiamma (Di sabato 18 gennaio 2020) Incontro che ha fatto davvero emozionare molto quello avvenuto nella casa del Grande Fratello VIP 4 ieri tra Pago e Miriana Trevisan. Dopo aver incontrato la sua ex Pago questa volta ne incontra un’altra ma i toni sono decisamente diversi. Nella casa del Gf entra Miriana, dopo aver raccontato qualcosa di Pago in un dolce video messaggio che aveva già fatto commuovere Tutti. E le parole di Miriana, prive di ogni risentimento ma ricche solo di affetto e di bene per il suo ex marito, hanno portato i telespettatori a fare il tifo per un ritorno di fiamma tra i due. Non sarebbe la prima volta! Pago e Miriana infatti prima di avere il loro adorato bambino si erano lasciati, poi avevano capito di volersi ancora e dal loro amore era nato Nicola. Ma le favole a volte non hanno il lieto fine e nel loro caso la storia d’amore è finita, senza strascichi ma solo con un legame che ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

