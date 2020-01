Tumori, l'Italia della speranza. Guarigioni sopra la media Ue (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesca Angeli Tassi di sopravvivenza più alti in Europa: il cancro al seno raggiunge l'86%, per la prostata si arriva al 90% «Cure efficaci e tempestive per i pazienti oncologici». In Italia chi si ammala di tumore ha più chance di guarire rispetto a chi contrae la malattia in altri paesi europei. A confermare la notizia decisamente buona per il nostro servizio sanitario nazionale e soprattutto per i malati è il rapporto «State of Health in the EU: Italy. Country Health Profile 2019» presentato a Bari. Lo studio si sofferma sui dati della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di malattie oncologiche. Un lustro è infatti il primo gradino che un ammalato di cancro deve superare: dopo 5 anni le probabilità di guarire definitivamente si alzano. Bene: i tassi di sopravvivenza di chi sicura in Italia sono più elevati rispetto alla media europea. In particolare il rapporto ... Leggi la notizia su ilgiornale

