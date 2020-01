Trono Over Armando, l’ultima provocazione: cosa succede dopo la segnalazione (Di sabato 18 gennaio 2020) Uomini e Donne, Armando Incarnato ancora protagonista del Trono Over Armando Incarnato è finito spesso al centro dell’attenzione in queste ultime settimane a Uomini e Donne Over, e questo perché sul suo conto continuano ad arrivare segnalazioni che si aggiungono alle liti con le donne dell’attuale parterre. Non ultima quella con Veronica Ursida che stando … L'articolo Trono Over Armando, l’ultima provocazione: cosa succede dopo la segnalazione proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Ri_Ghetto : ATTENZIONE - marikina_24 : @gabrielsniceass Cara ti capisco anche io quando vado dal parrucchiere si finisce sempre a parlare del trono over ???? - Crawlingmyskin : Zerbi ma torna a mettere le canzoni per il Trono Over e non rompere le palle a ‘sto ragazzo #Amici19 -