Trevisan-Kenin, Australian Open 2020: orario, tv, data, programma, streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) Alla sua prima qualificazione in un torneo dello Slam, Martina Trevisan va ad affrontare subito un ostacolo molto duro, il maggiore mai affrontato nella sua carriera: l’americana Sofia Kenin, numero 14 del tabellone e 15 del ranking WTA, oltre che numero 3 degli Stati Uniti. Al suo primo appuntamento, la nativa di Firenze si trova davanti una giocatrice che, in questo inizio di 2020, ha raccolto due secondi turni a Brisbane e ad Adelaide. Nel primo caso ha fatto soffrire tantissimo la numero 3 del mondo e detentrice degli Australian Open, la giapponese Naomi Osaka, nel secondo è stata invece eliminata dalla connazionale Danielle Collins, che a Melbourne difende la semifinale conquistata, a sorpresa, un anno fa. L’azzurra, invece, prima delle qualificazioni Australiane aveva tentato la carta di Shenzhen, uscendo però sconfitta nel primo turno del derby di qualificazioni con ... Leggi la notizia su oasport

