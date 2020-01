Tre anni fa la tragedia di Rigopiano | il papà di Feniello | “La Magistratura punisca i

Accadde oggi : Tre anni fa la terribile tragedia di Rigopiano - ecco cosa avvenne in quelle drammatiche ore [GALLERY] : Quel 18 gennaio 2017 difficilmente lo dimenticheremo. Noi italiani, noi giornalisti, abbiamo vissuto quella notte come se fosse una delle più lunghe di quell’anno. Pubblicammo un articolo su MeteoWeb in serata annunciando quanto stava accadendo in Abruzzo. Poi, qualche ora dopo, notizie sempre più certe e sempre più tragiche arrivavano nelle redazioni giornalistiche di tutta Italia. “Una valanga avrebbe investito l’hotel Rigopiano ...

Ferrovia Faentina : nei prossimi anni arriveranno Treni nuovi : Dopo le notizie diffuse in questi giorni sull'andamento del servizio Ferroviario nella linea Faentina e le prospettive del rinnovo del parco treni, l'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli interviene per precisare la posizione della Regione Toscana

Rigopiano Tre anni dopo - il racconto del cuoco che si è salvato con la famiglia : i bambini temono la neve : Quando i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie i primi superstiti della valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano il cuore di tutti gli italiani si è riempito di gioia. Davanti alle immagini arrivate da quei posti, tutti abbiamo fatto il tifo per i soccorritori e pregato per chi viveva ore di grande angoscia. Sotto le macerie quel maledetto giorno di tre anni fa c’era anche un cuoco e c’erano i suoi familiari. E’ ...

Sesso a Tre con uno studente e una ex collega : nei guai insegnante di 40 anni : Joyce Churchwell, allenatrice di pallavolo del distretto scolastico di Berryhill, in Oklahoma, è stata arrestata con l’accusa di violenza sessuale per aver consumato un rapporto sessuale a tre con uno studente e una sua ex collega. I fatti si sarebbero svolti nel 2019 a casa della donna, che ha invitato il ragazzo e l’altra donna approfittando dell’assenza del marito. Indignazione dell’istituto: “Il nostro unico interesse è garantire un ambiente ...

Incendio in stazione a Pordenone - danni ingenti e Treni fermi : si lavorerà tutta la notte per il ripristino : A causa di un principio di Incendio in un pozzetto di cavi, la circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Udine dalle 18.10 di oggi pomeriggio e’ sospesa nella stazione di Pordenone. Sul posto i tecnici di Rfi e i Vigili del fuoco. Rete Ferroviaria italiana fa sapere che alcuni treni sono stati deviati via Cervignano e un servizio sostitutivo con autobus fra Casarsa e Sacile e’ stato attivato. In serata e’ stato reso ...

DIRETTA PARMA ROMA/ Video sTreaming Rai 2 : in Coppa Italia non si gioca da 12 anni : DIRETTA PARMA ROMA streaming Video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per gli ottavi della Coppa Italia.

Nasa : ultimi 5 anni i più caldi di sempre. Onu : più eventi esTremi nel 2020 : L’ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato sul pianeta, con un’accelerazione dell’aumento della temperatura negli ultimi cinque anni. Lo affermano i dati pubblicati dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), che descrivono una traiettoria preoccupante: il 2019 è stato il secondo anno più caldo mai registrato (ma il primo per 10% del pianeta), dopo il 2016. Gli ultimi cinque anni sono stati tra i più ...

Rigopiano Tre anni dopo : Francesca Bronzi ricorda Stefano e le ore più buie sotto la valanga : Tre anni fa la tragedia, una valanga travolgeva e distruggeva per sempre non solo una struttura alberghiera a Rigopiano ma anche la vita di tutte le persone che sono rimaste sepolte sotto la neve. Cambiava per sempre le vite di chi è rimasto, di chi è sopravvissuto, di chi sotto macerie e neve ha perso una persona cara. E’ il caso di Francesca Bronzi una delle prime a raccontare in tv due anni fa quello che era successo. Un miracolo il ...

Piazza Garibaldi - colpito al collo da Tre rapinatori - rischia danni permanenti alla gola : Un uomo di 48 anni è stato ricoverato in ospedale ieri sera, 15 gennaio, in seguito a un'aggressione: un pugno gli ha fratturato l'osso ioide. Sarebbe avvenuto durante un tentativo di rapina in via Firenze, poco lontano dalla stazione centrale di Napoli. La vittima rischia danni permanenti nel linguaggio e nella deglutizione.Continua a leggere

Giovanni Conversano : “Serena Enardu mi tormentava menTre stava con Pago - vista male a Cagliari” : Giovanni Conversano punta al confronto con Serena Enardu, tornata prepotentemente alla ribalta dopo avere chiesto... L'articolo Giovanni Conversano: “Serena Enardu mi tormentava mentre stava con Pago, vista male a Cagliari” proviene da ForzAzzurri.net.

Nasa e Noaa : "Ultimi anni i più caldi dal 1880". L'Onu : "Più eventi esTremi" : Francesca Bernasconi Il 2019 è stato il secondo anno più caldo di sempre, superato solo dal 2016. L'Onu avverte: "Nel 2020, ci sarà un clima più estremo" "Il decennio appena concluso è chiaramente il decennio più caldo mai registrato". È quanto dimostrato dall'analisi della Nasa e della National oceanic and atmospher administration (Noaa), che ha rivelato il cambiamento climatico degli ultimi decenni. Lo studio della Nasa conferma ...

Mal di testa e febbre : Valentina muore a 14 anni di meningite menTre è in vacanza in Sardegna : Lutto nel mondo del balletto inglese: Valentina Sanna, 14enne danzatrice di talento e allieva della prestigiosa Royal Ballet School di Londra, è morta a causa di una rara forma di meningite mentre si trovava in vacanza con i genitori e le sorelle in Sardegna, loro paese d'origine. La ragazza aveva cominciato a lamentare mal di testa e altri sintomi influenzali il giorno di Santo Stefano. Ricoverata in ospedale, è deceduta a Capodanno dopo tre ...