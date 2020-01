Tre anni dalla tragedia di Rigopiano, la valanga che uccise 29 persone (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono passati tre anni da quel 18 gennaio 2017 quando una valanga travolse l’Hotel Rigopiano di Farindola causando 29 morti. Ancora oggi i famigliari delle vittime non hanno avuto giustizia. Tra anni fa la tragedia di Rigopiano Il resort di lusso con spa era situato a 1200 metri sul versante pescarese del Gran Sasso e quel giorno all’interno c’erano 40 persone. 28 erano ospiti di cui 4 bambini e 12 dipendenti. Sotto l’emergenza neve che aveva colpito l’intera regione dell’Abruzzo, una valanga colpì l’hotel. Solo in 11 sopravvissero alla tragedia. Erano le 17 quando tutti si erano radunati nella hall del resort pronti per andare via. Nelle ore precedenti dalla struttura erano già partite delle richieste d’aiuto alle autorità. Roberto Del Rosso, proprietario dell’hotel era andato personalmente a chiedere supporto. In pochi minuti però ... Leggi la notizia su notizie

