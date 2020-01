Travaglia-Garin, Australian Open 2020: orario, tv, data, programma, streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) Stefano Travaglia giocherà gli Australian Open per difendere il secondo turno raggiunto nel 2019, in cui impensierì il georgiano Nikoloz Basilashvili, all’epoca nella migliore fase della sua carriera. Quest’anno torna con motivata fiducia e affronta il cileno Cristian Garin, numero 36 del mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che vengono da periodi opposti; Garin, infatti, ha perso tutte le quattro partite finora giocate nel 2019: le tre contro Gael Monfils, Kevin Anderson e Novak Djokovic, negli incontri di ATP Cup del Cile contro Francia, Sudafrica e Serbia, e poi quella dell’ATP 250 di Adelaide contro il sudafricano Lloyd Harris, poi arrivato in finale (e battuto dal russo Andrey Rublev). Travaglia, invece, proprio nel neonato evento dell’ATP ha giocato bene, pur perdendo, contro il russo Karen Khachanov, ha passeggiato con il norvegese Viktor ... Leggi la notizia su oasport

