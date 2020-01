Tragedia Hotel Rigopiano, il sindaco de L’Aquila: “Siamo vicini ai familiari delle vittime” (Di sabato 18 gennaio 2020) “Ho avuto modo di leggere una storia. E’ la storia di Giampiero, cuoco pescarese che, 3 anni fa, il 18 gennaio, assistette alla furia della montagna che inghiottiva la sua famiglia. Nel disgraziato Hotel di Rigopiano”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “La sua è una storia di speranza e sopravvivenza. Fu il primo a dare l’allarme. Ha potuto riabbracciare sua moglie e i suoi due figli. Ma nei suoi occhi si perpetua il dolore e il senso di precarietà dell’esistenza – che pure è naturale – lo accompagna. E forse non lo lascerà mai. Per lui, per la sua famiglia, per quanti hanno perso la vita quel pomeriggio. Per quanti, ancora, l’hanno persa all’Aquila nel 2009, per il Centro Italia, per la nostra grande Italia, dobbiamo smettere di avere paura”. “Dobbiamo tornare a credere. Dobbiamo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

