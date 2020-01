Totò, degrado e cavilli: Napoli dimentica la casa del principe (Di sabato 18 gennaio 2020) L’indicazione per trovarla appare anche su TripAdvisor e in molte delle piattaforme web per turisti, ma di fatto apre di sicuro soltanto il 15 di febbraio e il 15 di aprile di ogni anno, rispettivamente anniversario della nascita e della morte del grande artista. La casa natale di Toto’, nel cuore del rione Sanita’ a Napoli, rimane una meta di pellegrinaggio misconosciuta dalle istituzioni. Se l’appartamento in via Santa Maria Antesaecula conserva ancora le vestigia di quando mamma Anna e nonna Teresa si affacciavano dalla finestra, lo si deve a madre e figlio, la signora Canoro e Giuseppe De Chiara, che decisero di acquistarla all’asta giudiziaria mossi dal loro amore per il teatro e per il principe Antonio de Curtis. E se qualche volta tra le sue mura ci sono stati avvenimenti pubblici, e’ anche merito di Francesco Ruotolo, esponente di Rifondazione ... Leggi la notizia su ildenaro

