Torna la cupola dei palermitani. Non c’è più un capo dei capi. Rialzano la testa le famiglie trucidate da Riina. Nuovo asse tra il vecchio potere mafioso e i boss Usa (Di sabato 18 gennaio 2020) Potentissimo, ricchissimo e pericolosissimo. Matteo Messina Denaro (nella foto) è tra i latitanti più pericolosi al mondo. Ma non è il capo di Cosa Nostra. Come sostengono da tempo diversi magistrati la primula rossa è al vertice solo del mandamento di Castelvetrano e persino nel trapanese fa fatica a mantenere il controllo dell’organizzazione criminale. Con la morte nel 2017 di Salvatore Riina non è stato ancora scelto un boss dei boss, ma a cercare l’erede di Totò u curtu, come specifica ora la Direzione investigativa antimafia, sono negli ultimi tempi proprio quelle famiglie mafiose storiche palermitane che i corleonesi hanno cercato di sterminare, costringendole a fuggire negli Stati Uniti, e lo stanno facendo stringendo nuovi legami con le famiglie mafiose americane. Archiviata la stagione dello stragismo e della sfida allo Stato, della rivoluzione scatenata all’interno di Cosa ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

