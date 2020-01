Torino, Mazzarri: «Sassuolo non ha creato. Ci siam fatti male da soli» (Di sabato 18 gennaio 2020) Tutta l’amarezza di Walter Mazzarri, allenatore del Torino, dopo il KO al Mapei Stadium contro il Sassuolo Walter Mazzarri ha analizzato la sconfitta del Torino contro il Sassuolo dopo il fischio finale ai microfoni di Sky Sport. Ecco le considerazioni della guida dei granata. «Cambio Verdi? Stavamo soffrendo, ha perso due palle davanti all’area. Fino a quel momento non riuscivamo a uscire in palleggio. Il ragazzo ha avuto un contraccolpo psicologico che lo ha condizionato, probabilmente. Ho cercato di mettere un giocatore più fresco per ripartire. Se andate a vedere, la cosa che non mi è piaciuta è stato proprio il fatto che non ripartivamo mai. Il calcio è fatto di episodi. Belotti ha sfiorato il palo, bastava chiuderla. Loro hanno trovato un eurogol, non hanno creato grandi occasioni. Si doveva far passare il momento e invece ci siamo fatti male da soli… E’ ... Leggi la notizia su calcionews24

