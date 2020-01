Tom Cruise a Roma per 40 giorni per il suo nuovo film: Rione Monti il set della star di Hollywood (Di sabato 18 gennaio 2020) Da metà marzo e per 40 giorni Tom Cruise sarà a Roma per girare alcune scene del suo action movie 'Lybra'. Il centro di Roma si trasformerà in un set a cielo aperto, con tanto di inseguimenti mozza fiato. Alcune scene saranno girato a piazza Venezia e piazza Navona, protagonisti i vicoli di Rione Monti. Leggi la notizia su fanpage

