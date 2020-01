Tim Jenkin, il genio che ha inventato (tra tante altre cose) la crittografia che usava Mandela (Di sabato 18 gennaio 2020) Tim Jenkin (foto fornita da Tim Jenkin, LockCon Conference, Toool) Escape from Pretoria è una delle uscite cinematografiche del 2020 da tenere d’occhio. Tratto dall’omonimo libro scritto da Tim Jenkin, racconta la sua incredibile fuga dal carcere di Pretoria, in Sudafrica, durante l’apartheid. A interpretare Jenkin è Daniel Radcliffe e il film, la cui uscita è al momento prevista per il 6 marzo 2020, è diretto da Francis Annan. https://youtu.be/R GFMbq4JPo Ancora oggi Jenkin è una persona gentile e pacata, per certi versi molto nerd. Caratteristiche che in gioventù si accompagnavano a un aspetto simile a Woody Allen. Un’immagine apparentemente molto lontana dallo stereotipo dell’agente segreto. Invece, non appena inizia a parlare, si percepisce subito quell’animo ribelle che l’ha portato a organizzare una rete sotterranea di attivisti unica al mondo. Il loro nemico: il regime ... Leggi la notizia su wired

Tim Jenkin Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tim Jenkin