Terremoto Centro Italia, irraggiungibili i tesori della Basilica Tolentino: “Di questo passo resterà chiusa per altri 10 anni’ (Di sabato 18 gennaio 2020) “A oltre tre anni dal Terremoto non ci sono fondi stanziati e nemmeno un progetto di ristrutturazione. Di questo passo parte del monastero, la biblioteca, il museo, la cripta, la sagrestia monumentale della Basilica di San Nicola rischiano di restare chiusi al pubblico almeno per altri 10 anni“. Lo afferma padre Giustino Casciano, priore degli agostiniani che custodiscono e diffondono il messaggio di San Nicola, in merito alla situazione in cui versa ancora un’ampia porzione della grande chiesa di Tolentino (Macerata), risalente al XII secolo e di proprietà comunale. La navata principale della Basilica è stata da tempo riaperta al culto e la facciata presenta un telone che ne riproduce l’immagine a grandezza naturale. “Per il suo recupero e per quello del cappellone e delle cupole danneggiate sono stati stanziati 3 milioni e 800 mila euro, ma ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

