Terremoto Calabria | scossa in provincia di Cosenza | epicentro a Papasidero MAPPE e DATI

Un Terremoto di magnitudo ML 3.3 si è verificato in provincia di Cosenza, a 2 km da Papasidero alle 15:12:06 ad una profondità di 272 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

