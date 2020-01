Termini, terrore in hotel: rapinatore sfonda porta della camera e deruba coppia di turisti (Di sabato 18 gennaio 2020) Due turisti giapponesi sono stati rapinati nella loro stanza d'albergo a Termini, in via Principe Amedeo. Mentre si stavano rilassando, un uomo ha sfondato la porta della camera e li ha minacciati, derubandoli del cellulare e di cento euro in contanti. Poi è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Leggi la notizia su fanpage

