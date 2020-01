Tennis, WTA Hobart 2020: Eleana Rybakina conquista il torneo. Vittoria in finale sulla cinese Zhang (Di sabato 18 gennaio 2020) Secondo titolo della carriera nel circuito WTA per la kazaka Elena RRybakina, numero 30 del mondo, che ha vinto il torneo di Hobart dopo aver sconfitto in finale la cinese Shuai Zhang (40) in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Rybakina parte fortissima e ottiene subito un break di vantaggio, portandosi sul 3-0. La cinese riesce a reagire e strappa il servizio alla kazaka nel settimo game, pareggiando poi i conti sul 4-4. Zhang non sfrutta poi una palla break nell’undicesimo game e di conseguenza si va al tie-break, che viene vinto per 9-7 dalla kazaka. Grande equilibrio, invece, ad inizio secondo set. Il momento decisivo arriva nel settimo gioco, quando Rybakina riesce a conquistare il break. La numero 30 del mondo strappa poi ancora una volta la battuta nel nono game e conquista il set per 6-3 e soprattutto il titolo di ... Leggi la notizia su oasport

