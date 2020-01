Tennis, Andrey Rublev concede il bis: asfaltato Lloyd Harris nella finale dell’ATP Adelaide 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Andrey Rublev si conferma uno dei Tennisti più in forma del circuito: dopo il successo nel torneo di Doha, il russo concede il bis asfaltando il sudafricano Lloyd Harris nella finale dell’Adelaide International 2020 e conquistando così il secondo titolo stagionale nelle prime due settimane della stagione (cosa che non succedeva dal 2004, quando lo slovacco Dominik Hrbaty vinse sia ad Adelaide che ad Auckland). Sul cemento australiano va in scena un match a senso unico, archiviato dal numero 18 del ranking ATP in appena cinquantasette minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-0. Il primo set è in realtà più equilibrato di quanto possa dire il risultato. Rublev, dopo aver annullato la prima palla break dell’incontro nel corso del quinto game, riesce a strappare il servizio all’avversario nel gioco successivo ed è abile poi nel difendere il vantaggio guadagnato durante il ... Leggi la notizia su oasport

