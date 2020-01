Tendenza meteo: ciclogenesi in Spagna e Alta Pressione in Italia, brutto segno (Di sabato 18 gennaio 2020) In questi giorni nei prossimi saremo alle prese con una fase meteo abbastanza perturbata per alcune regioni, il primo vero periodo instabile di questo gennaio 2020, troppo spesso mite e anticiclonico.Sicuramente ne trarrà beneficio la qualità dell'aria e le nostre montagne, le quali sono ancora parecchio spoglie, soprattutto l'Appennino. Situazione in questo weekend. Una volta superata questa fase perturbata, cosa ci riservano le tendenze meteo a medio e a lungo termine? Possiamo dire che finalmente l'inverno si è sbloccato, oppure tutto tornerà come prima?Andiamo a vedere il responso dei modelli: utilizziamo la tecnica del multi-model, ovvero utilizzare diversi modelli forniti dai centri previsionali e fare un mix, al fine di poter vedere se è presente un segnale forte di instabilità oppure di alte pressioni. Tendenza a 7 giorni: Italia nel mezzo tra figure ... Leggi la notizia su meteogiornale

Tantzstanze83 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana nuvoloso con locali rovesci, tendenza al parziale miglioramento dal pomeriggio a partire dalla costa. Doma… - flash_meteo : #meteo #toscana nuvoloso con locali rovesci, tendenza al parziale miglioramento dal pomeriggio a partire dalla cost… - meteosmaniotto : News Meteo. Tendenza meteo: cosa succederà dopo il maltempo? I modelli -