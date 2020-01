Tempesta di neve sugli Stati Uniti, allerta meteo anche a New York (Di sabato 18 gennaio 2020) Cronache meteo: una profonda zona di bassa pressione si sta avvicinando alla parte nord orientale statunitense, dalla zona dei grandi laghi alle città di New York e di Boston, lungo la costa atlantica settentrionale. Tale profonda depressione sarà accompagnata da una consistente irruzione di aria fredda proveniente dal Canada, con isoterme di 10-15 gradi al di sotto dello zero a 1500 metri di altezza. La Tempesta ha già raggiunto Buffalo, dove nevica dalla giornata di venerdì con temperature comprese tra 4 e 10 gradi sotto lo zero. Non nevica per ora su New York e Boston, dove la neve è attesa nel corso della giornata di sabato, ma le temperature sono rigidissime, -7°C a New York Central Park e -10°C a Boston. L'intensa nevicata sta colpendo o colpirà il Canada meridionale e orientale e gli Stati Uniti negli Stati compresi tra il Michigan e New York. I quantitativi ... Leggi la notizia su meteogiornale

