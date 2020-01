Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Henry blocca Jessica mentre sta rapendo Luna (Di sabato 18 gennaio 2020) La disperazione di una madre non va certo sottovalutata e Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) ne è un esempio lampante. Disposta a tutto pur di non perdere la figlioletta, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella estetista metterà infatti in atto il suo folle piano di partire con la bambina. La donna non ha però fatto i conti con Henry Achleitner (Patrick Dollmann)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Jessica decide di rapire Luna Paul, Romy, Jessica e Luna, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Non si può certo dire che Jessica abbia imparato molto dai propri errori: ormai diventata dipendente dalle bugie, la donna non fa in tempo a pentirsi per un intrigo che già ne sta tessendo uno nuovo. E così alla fine Paul (Sandro Kirtzel) ha deciso di non permettere più alla ... Leggi la notizia su tvsoap

zazoomblog : Anticipazioni Tempesta d’amore puntate dal 19 al 25 gennaio - #Anticipazioni #Tempesta #d’amore - VeronicaAlestra : - VentagliP : RT @stregattami: Vorrei un’alba di baci,una quiete che scende dall’alto e mi stringe,sogni che arrivano in questa tempesta di fango,una pio… -