Teatro Massimo, presentato il cortometraggio dedicato al Magistrato Livatino (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sacrificio di Rosario Livatino, uno dei tanti eroici Magistrati caduti sotto il fuoco di killer mafiosi in Sicilia, è stato ricordato questa mattina al Teatro Massimo dove è stato proiettato il cortometraggio "Il Giudice ragazzino", regia di Pierluigi Glionna, e la sceneggiatura della beneventana Marika Carolla. L'opera ripercorre la breve vita di un uomo di grande cultura e formidabile dirittura morale, che fu inseguito dai mafiosi per una strada alla periferia di Agrigento mentre era alla guida della sua modesta automobile, ed ammazzato senza pietà pur avendo cercato di darsi alla fuga in un vallone. La proiezione era riservata agli studenti di tre Istituti Superiori di Città e Provincia. A commentare per i ragazzi il film è stato il Prefetto Francesco Antonio Cappetta, che ha voluto sottolineare come la ...

