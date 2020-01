Tanti auguri a Dino Meneghin, leggenda del basket italiano (Di sabato 18 gennaio 2020) Chi è Dino Meneghin, la leggenda del basket italiano e bandiera dell’Olimpia Milano. La biografia e la vita privata. MILANO – Buon compleanno Dino Meneghin, la leggenda del basket italiano compie 70 anni. Una lunga carriera trascorsa a Milano con l’Olimpia che ha deciso di ritirare la maglia numero 11. E’ stato insignito, inoltre, della cittadinanza onoraria di Varese. Chi è Dino Meneghin, la carriera del cestista italiano Nato ad Alano di Piave, in provincia di Belluno, il 18 gennaio 1950 (Capricorno), Dino Meneghin si è trasferito a Varese a soli 16 anni per iniziare la carriera di basket. L’approdo nella società lombarda è avvenuto grazie a Nico Messina, il suo grande mentore. Proprio il club bianco-rosso lo ha fatto esordire in Serie A nel 1966. Oltre quindi anni trascorsi in questa squadra con un piccolo intermezzo in NBA. Nel 1970 è stato il ... Leggi la notizia su newsmondo

OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno a Senad #Lulic! L'Uomo della Storia spegne oggi 3??4?? candeline ?? - Coninews : Tanti auguri per il suo 70° compleanno alla leggenda della pallacanestro ?? e dello sport italiano ???? Dino Meneghin!… - WeCinema : Oltre l’esuberanza, la risata e la comicità c’è solo lui, @JimCarrey! Tanti auguri a questo grande attore, comico,… -