Talisa e Karina guerra ad Amici 19 | Il messaggio provocatorio | Video (Di sabato 18 gennaio 2020) Tra Talisa e Karina è scoppiata la guerra ad Amici 19? Le ballerine hanno svelato il loro rapporto su Instagram. Ecco cosa è successo. Nella scuola di Amici 19 i ragazzi sono costretti a vivere insieme 24 ore su 24 e non sempre nascono Amicizie e simpatie. Gli equilibri già precari tendono a spezzarsi facilmente … L'articolo Talisa e Karina guerra ad Amici 19 Il messaggio provocatorio Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

heremenow_ : Dò pienamente ragione a Talisa per quanto riguarda l’opinione su Karina. È una brava ballerina ma nulla di speciale… - viki_serafin : RT @staystr40030474: Comunque non so se vi rendete conto del fatto che Talisa ha dovuto specificare in una storia che tra lei e Karina va t… - JeedMysmile : RT @staystr40030474: Comunque non so se vi rendete conto del fatto che Talisa ha dovuto specificare in una storia che tra lei e Karina va t… -