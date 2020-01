Taglio tasse, Italia viva di traverso: “Estendere il bonus Renzi senza altre complicazioni”. Castelli: “Abbiamo un obiettivo comune” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Taglio del cuneo fiscale con il meccanismo presentato ieri ai sindacati – bonus Renzi ampliato per chi ha fino a 28mila euro di reddito, una nuova detrazione oltre quella cifra e fino a 40mila euro – non piace a tutti nella maggioranza. La viceministra all’Economia Laura Castelli lo definisce “solo una misura spot” in attesa della riforma complessiva dell’Irpef ma sostiene che la scelta di diffeRenziare le modalità di fruizione è funzionale a evitare che qualcuno non riesca a sfruttare per intero il beneficio perché non ha un’imposta sufficientemente alta da godere dell’intera detrazione. Ma il vicecapogruppo di Italia viva Luigi Marattin chiede invece di estendere i famosi “80 euro” (che fino ai 28mila euro diventeranno 100) a tutta la platea e “tenere le cose semplici”. Resta aperto anche il fronte degli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

nzingaretti : Ottimo l'inizio del taglio delle tasse sugli stipendi. Lo abbiamo chiesto con forza, ora è realtà. Non fermiamoci,… - Am_Parente : Con estensione #80euro adesso ci danno tutti ragione.Non erano mancetta ma misura strutturale. Siamo felici ma vogl… - tg2rai : . @GiuseppeConteIT incontra i sindacati a Palazzo Chigi, l'obiettivo è ridurre le tasse, dice il Premier. Tra le ip… -