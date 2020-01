Taglio del cuneo fiscale: meno tasse per 16 milioni di lavoratori (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Taglio del cuneo fiscale del governo Conte Bis interesserà 16 milioni di lavoratori a partire da giugno 2020. I 3 miliardi stanziati per quest’anno dalla legge di Bilancio saranno destinati a chi ha un reddito tra gli 8.200 e 40mila euro lordi l’anno. Un tetto un po’ più alto rispetto ad altre ipotesi messe sul tavolo che prevedevano una platea più stretta di beneficiari ma con un bonus maggiore, fino a 120 euro al mese. Ampliando la platea fino a 40mila euro, invece, lo sconto massimo si fermerà a 100euro: 20 in più per chi già prende il bonus Renzi da 80 euro. Spiega oggi Enrico Marro sul Corriere della Sera: Dal prossimo luglio verranno alleggerite le tasse sui lavoratori dipendenti con un reddito lordo annuo tra 8.200 euro e 40mila euro. Quelli che già prendono il bonus Renzi (redditi fino a 26.660 euro) si vedranno aumentare il netto in busta paga di altri 20 euro al mese, ... Leggi la notizia su nextquotidiano

