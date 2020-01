Studenti e anziani insieme nella stessa casa: una soluzione alla solitudine e al caro affitti (Di sabato 18 gennaio 2020) Studenti ed anziani scelgono di aderire ad un progetto e di condividere casa, è così che a Milano si sceglie di combattere i prezzi troppo elevati per gli affitti e la solitudine di centinaia di persone anziane ormai sole. Un nuovo progetto è quello che nasce a Milano dove diversi anziani hanno scelto di condividere la loro casa con i Studenti universitari. Il progetto “Prendi in casa uno studente” che fa parte di un progetto più amplio dal nome “Milano 2035” sta riscontrando molto successo e sono già 355 i posti letto offerti da anziani soli che hanno voglia di aiutare delle giovani menti a fronte di un rimborso spese irrisorio rispetto agli affitti che ogni giorno vediamo a Milano. Milano è una tra le città più care di Italia per gli affitti e per uno studente fuori sede diventa molto difficile sostenersi dignitosamente senza pesare sui propri genitori. Ad oggi il progetto è stato in ... Leggi la notizia su circuitoscuola

