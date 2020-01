Stop al telemarketing molesto anche sui cellulari (Di sabato 18 gennaio 2020) Andrea Pegoraro È quanto prevede un regolamento approvato dal consiglio dei ministri, che amplia le disposizioni previste dal Registro delle opposizioni Il telemarketing viene messo alle strette. In futuro non sarà infatti possibile essere disturbati da chiamate indesiderate anche sui cellulari e sui numeri fissi che non sono presenti sugli elenchi pubblici. È quanto stabilisce un regolamento che amplia l’ambito di applicazione delle disposizioni previste dal Registro delle opposizioni. Il testo è stato approvato ieri dal consiglio de ministri. Il registro delle opposizioni è una lista di numeri telefonici che non vogliono ricevere chiamate a fini commerciali. L’obiettivo è quello di tutelare il diritto alla privacy del cittadino e quello di non ricevere materiale pubblicitario da parte di agenzie, società e operatori di call center. Si tratta di un servizio gratuito messo a ... Leggi la notizia su ilgiornale

