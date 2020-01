StèQT, il brand dei giovani stilisti napoletani arriva a Milano (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si chiama “StèQT” ed è il brand di abbigliamento nato da alcuni ragazzi napoletani nell’ambito del corso di formazione “Operatore dell’abbigliamento” realizzato dalla Regione Campania. I giovani stilisti presenteranno la loro collezione a Milano nello Spazio Campania in piazza Fontana. Il brand presentato lo scorso marzo nella Chiesa di Santa Maria Donnaromita in via Giovanni Paladino, ha avuto così il suo successo che nelle prossime settimane li vedrà nella capitale italiana della moda. Un progetto, inoltre, all’insegna dell’ambiente. I vestiti sono infatti colorati con tinte rigenerate da fondi di caffè recuperati dall’azienda Caffè Castorino. Così da unire la passione per la sartoria con l’ambiente in chiave totalmente napoletana. L'articolo StèQT, il brand dei giovani stilisti napoletani arriva a Milano proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

StèQT brand Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : StèQT brand