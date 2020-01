Stazione green e sopraelevata: come sarà la nuova zona Tibaldi-Bocconi (Di sabato 18 gennaio 2020) Milano si rinnova, la nuova zona Tibaldi-Bocconi prende forma. Una Stazione green, una sopraelevata e un deposito tutto elettrico interrato per i mezzi pubblici. Un grande progetto come quello già portato avanti dall’Università Bocconi. La nuova zona Tibaldi-Bocconi Il progetto prevede un deposito dell’Atm elettrico interrato in cui all’interno delle aree saranno destinate alle attività di manutenzione dei bus e filobus e una nuova Stazione sopraeleva in cui farà fermata la linea ferroviaria S9. Cambierà anche la strada dove ci saranno una grande area verde, un edificio che potrà ospitare uffici, spazi di aggregazione, un ristorante e una biblioteca. Non tutti sono d’accordo però, delle contrarietà sono state sollevate dagli stessi cittadini che vivono nella zona tra viale Toscana e viale Tibaldi e che hanno visto sorgere il nuovo campus dell’Università ... Leggi la notizia su notizie

