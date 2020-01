Stati Uniti, Trump cancella la dieta nelle mense scolastiche voluta da Michelle Obama per combattere l’obesità infantile (Di sabato 18 gennaio 2020) Nel giorno del 56simo compleanno di Michelle Obama, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump cancella l’Healthy, Hunger-Free Kids Act voluto nel 2010 proprio dalla ex First Lady per combattere l’obesità tra gli adolescenti: la legge introduceva nelle mense scolastiche una più sana alimentazione offrendo solo latte scremato e tagliando drasticamente i grassi e il sodio dal menu. Ora Trump azzera tutto: riduce l’offerta di frutta e verdura per lasciar spazio a “cibi più tradizionali” come pizza, hamburger e patatine. Del resto, “chi meglio delle scuole conosce i propri ragazzi”, dicono dal Ministero dell’Agricoltura. Un cambio di rotta richiesto soprattutto da Brandon Lipps, vice segretario dell’United States Department of Agriculture (USDA)​, ovvero agenzia responsabile della gestione dei programmi nutrizionali per quasi 30 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

