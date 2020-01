Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 19 gennaio 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Su Rai 1 il film Chi m'ha visto (Ita, 2017) di Alessandro Pondi con Beppe Fiorello, Pierfrancesco Favino. Alle 23.25 Speciale Tg1. Ma veniamo al prime time. E' la storia di Martino Piccione, musicista pugliese di talento che accompagna cantanti di fama internazionale ma che cova il desiderio di guadagnare il centro del palco. Grazie all'aiuto del suo migliore amico Peppino, Martino mette in atto un piano per far parlare di sé: organizza la propria sparizione. Su Rai 2 torna Che Tempo Che Fa. Alle 23.40 La domenica sportiva. Fabio Fazio ospita, tra gli altri, Uma Thurman, Paola e Chiara e i genitori di Giulio Regeni. Su Rai 3 prima puntata di Amore Criminale. Alle 23.50 Tg3 Mondo. Alle 23.59 Sopravvissute. Alle 20.00 Blob - Essere Sanremo. Ma veniamo al prime time. Sei nuove puntate che vogliono essere occasione di sensibilizzazione e denuncia su un tema importante e delicato ... Leggi la notizia su blogo

