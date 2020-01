Stasera in tv | Palinsesto della prima serata sabato 18 gennaio (Di sabato 18 gennaio 2020) Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il Palinsesto della prima serata di oggi con tutti i programmi selezionati per noi dai canali in chiaro più seguiti Pronti per una nuova serata in compagnia del piccolo schermo? La tv anche questo sabato sera ha tanto da offrire, con proposte veramente per tutti i gusti … L'articolo Stasera in tv Palinsesto della prima serata sabato 18 gennaio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

palinsesto_rar : RT @palinsesto_rar: stasera ero all'esselunga, e chi vedo?? GIUSY FERRERI. BHO. vado da lei e non so, è proprio bellina... le ho chiesto se… - zazoomnews : Stasera in tv Palinsesto della prima serata venerdì 17 gennaio - #Stasera #Palinsesto #della #prima - zazoomblog : Stasera in tv Palinsesto della prima serata giovedì 16 gennaio - #Stasera #Palinsesto #della #prima -