Stasera in tv | Meraviglie – La Penisola dei tesori: anticipazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) “Meraviglie – La Penisola dei tesori”: questa sera andranno in onda le immagini registrate ad Alba Fucens il 4 dicembre 2019. La terza puntata della nuova edizione di “Meraviglie – La Penisola dei tesori” andrà in onda questa sera, sabato 18 gennaio, su Rai 1. Il programma è condotto da Alberto Angelo, che accompagna i suoi spettatori in giro per … L'articolo Stasera in tv Meraviglie – La Penisola dei tesori: anticipazioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

albertoangela : Palazzo Vecchio è una delle #Meraviglie del Medioevo e custodisce tesori e bellezze. Lo visiteremo stasera alle 21.… - albertoangela : Stasera a #Meraviglie, alle 21.25 su @RaiUno, visiteremo #Paestum con i suoi templi e la famosa Tomba del tuffatore… - archeosisters : Sul blog vi raccontiamo,in breve, la Domus che si trova al di sotto del #MonasterodeiBenedettini e il laboratorio d… -